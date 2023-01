Koç'tan batarya yatırımı açıklaması

HABERTURK.COM

Ford Motor Company'nin Koç ortaklığı ile Türkiye'de gerçekleştireceği batarya yatırımı ile ilgili anlaşmanın iptaline ilişkin çıkan haberlere yanıt geldi. Koç Holding'den yapılan yeni açıklamada şu sözlere yer verildi:

"14.03.2022 tarihli açıklama ile otomotiv sektöründe gelişen fırsatların incelenmesine yönelik süregelen çalışmalarımız kapsamında, Ford Motor Company ("Ford") ve SK On Co., Ltd. ("SKO") ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalandığı kamuya açıklanmıştı.

Basın-yayın organlarında, söz konusu işbirliğinden vazgeçildiği yönünde bazı haberler çıkmış, Topluluk şirketlerimize konuyla ilgili olarak çok sayıda soru ve yorum ulaşmıştır."

"MoU YÜRÜRLÜKTEDİR"

Koç, Ford ve SKO arasında imzalanan münhasır olmayan MoU yürürlükte olduğu vurgulanan açıklamada, "Ford'un Türkiye'de Koç ile birlikte batarya yatırımı yapılmasına yönelik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu kapsamda batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatifler değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin hukuki sonuç doğuran bir karar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.