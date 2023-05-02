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Koç Holding, 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Konsolide bazda 11.9 milyar dolar gelir elde eden Koç Holding, aynı dönemde 691 milyon dolar kombine yatırım gerçekleştirdi, böylece şirketin son 5 yıldaki yatırımları 9.6 milyar dolar ulaştı.

Finansol sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu,

“Pandemiyle başlayan, doğal afetler ve ekonomik zorluklarla süren bu belirsizlik ortamında kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım’ sözünü bir an olsun aklımızdan çıkarmadan var gücümüzle çalışıyoruz. Koç Topluluğu olarak uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile 2023’ün ilk çeyreğinde başarılı neticeler elde ettik” ifadelerini kullandı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu

‘DEPREM BÖLGESİNDE 20 BİN KİŞİNİN YAŞAYACAĞI YERLEŞİM YERİ KURACAĞIZ’



Deprem bölgesine desteklerini aralıksız sürdürdüklerini de vurgulayan Çakıroğlu, “Depremin ilk anından itibaren bölgedeki vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarını, daha kalıcı çözümlerle devam ettiriyoruz. Barınma ihtiyaçlarıyla birlikte sosyal alanları da kapsayan yerleşim yerleri tasarladık. Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 binden fazla konteynerden oluşan yerleşim yerlerinin kurulumlarına başladık, en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.



‘STELLANTIS ANLAŞMASI TOFAŞ’I ÖNEMLİ BİR NOKTAYA TAŞIYOR’

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Tofaş’ın Mart ayında Stellantis ile imzaladığı anlaşmaya da değindi.

Çakıroğlu, “Anlaşma ile Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin tamamını satın almaya yönelik stratejik bir adım attı. Türkiye'deki tüm Stellantis markalarının ticari faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında toplanmasını ve yeni ticari araç yatırımını kapsayan bu anlaşma ile önemli sinerjilerin oluşması ve yaratılan değerin artması hedefleniyor” dedi.

Tofaş’ın bu anlaşma ile Türkiye Citroen, DS, Opel ve Peugeot markalarının da dağıtımını üstleneceğini anlatan Çakıroğlu, “Ayrıca Stellantis, 2025 yılı başından itibaren üretime başlama hedefiyle, beş marka için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek versiyonları olan yeni ‘K0’ üretimini Tofaş'a tahsis edecek. Stellantis ile anlaşmamız, Tofaş’ı üretim hacmi, ihracat ve iç pazar performansı ve Ar-Ge yetkinlikleri ile sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor” dedi.



‘BATARYA HÜCRESİ ÜRETİMİNE 2026’DA BAŞLAYACAĞIZ’



Koç Holding, Ford Motor Company ve LG Energy Solution ortaklığında batarya hücre üretimi yatırımı için imzalanan bağlayıcı olmayan niyet mektubuna da değinen Çakıroğlu, “Ankara’da kurulması planlanan tesisin, Avrupa’nın en büyük batarya hücresi üretim üslerinden biri olması hedefleniyor. Taraflarca anlaşılması halinde üretime 2026’da başlamayı ve ilk etapta yıllık 25 GW saat kapasiteye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu tesis yatırımının ülkemize otomotiv sektöründe önemli bir küresel rekabet avantajı kazandıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ARÇELİK’İN DÜNYADAKİ KONUMU GÜÇLENECEK’



Çakıroğlu, Arçelik’in dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool ile Avrupa’daki üretim, satış ve pazarlama iştiraklerini bünyesine katmak üzere imzaladığı anlaşmanın önemine de dikkat çekti.

Çakıroğlu, “Bu yeni adımla odağında inovasyon ve sürdürülebilirlik olan öncü bir şirketin doğacak olması Arçelik’in dünya beyaz eşya sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek. Ayrıca Topluluğumuzun küresel rekabet gücünü de önemli ölçüde artıracak” dedi.

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