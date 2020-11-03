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KMH faizleri ne kadar oldu? Ek Hesap, nakit avans, mevduat faiz oranları arttı mı?

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) olanlar dikkat! Bankalardan KMH, ek hesap, nakit avans hesabı olanları ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. KMH faiz oranları arttı. İşte KMH faiz oranları...

03.11.2020 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
KMH faizleri ne kadar oldu? Ek Hesap, nakit avans, mevduat faiz oranları arttı mı?

Kredili Mevduat Hesabı ile vatandaşlar hesabında para olmasa da para çekebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Bankalardan Kredili Mevduat Hesabı (KMH) olanları ilgilendiren faiz artırımı açıklamaları geldi. İşte KMH faiz oranları...

2020 KMH FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada "03.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı yüzde 1,46, gecikme faiz oranı yüzde 1, 76 olarak uygulanacaktır." denildi.

AKBANK

Akbank tarafından yapılan açıklamada "Sevgili Akbanklı, 04.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak uzere, Artı Para (Kredili Mevduat Hesabi) aylık akdi faiz oranı %1,46, aylik gecikme faiz oranı ise %1,76 olarak güncellenecektir. Bu bildirim mevzuat çercevesinde sözleşme degişikliği niteligindedir." denildi.

İŞ BANKASI

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada "Değerli müşterimiz, 2 Aralık 2020 itibariyle Ek Hesap'iniz için; faiz oranının aylık %1,25 yerine %1,46, gecikme faiz oranının ise aylık %1,55 yerine %1,76 olarak uygulanacağını bilgilerinize sunarız." denildi.

HSBC

HSBC tarafından yapılan açıklamada "02.12.2020 itibariyla HSBC kredi kartı TL ekstreleri için aylık akdi alışveriş ve nakit avans faiz oranı %1.46, gecikme faiz oranı %1.76 Yabancı Para ekstreleri için ise aylık akdi alışveriş ve nakit avans faiz oranı %1.17, gecikme faiz oranı %1.47 olarak uygulanacaktır. İşbu bildirim sözleşme değişikliği hükmündedir." denildi.

VAKIFBANK

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada "03 Aralik 2020 itibarıyla Ek Hesap faizi aylık %1,25 yerine %1,46; gecikme faizi aylık %1,55 yerine %1,76 olarak uygulanacaktır." denildi.

FİBABANKA

Fibabanka tarafından yapılan açıklamada "Degerli müşterimiz, 3 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Kredili Mevduat Hesabi kullanımınızda uygulanacak aylık faiz oranı %1,46 gecikme faiz oranı %1,76 olarak güncellenecektir." denildi.

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