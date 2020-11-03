Kredili Mevduat Hesabı ile vatandaşlar hesabında para olmasa da para çekebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Bankalardan Kredili Mevduat Hesabı (KMH) olanları ilgilendiren faiz artırımı açıklamaları geldi. İşte KMH faiz oranları...
2020 KMH FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada "03.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı yüzde 1,46, gecikme faiz oranı yüzde 1, 76 olarak uygulanacaktır." denildi.
AKBANK
Akbank tarafından yapılan açıklamada "Sevgili Akbanklı, 04.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak uzere, Artı Para (Kredili Mevduat Hesabi) aylık akdi faiz oranı %1,46, aylik gecikme faiz oranı ise %1,76 olarak güncellenecektir. Bu bildirim mevzuat çercevesinde sözleşme degişikliği niteligindedir." denildi.
İŞ BANKASI
İş Bankası tarafından yapılan açıklamada "Değerli müşterimiz, 2 Aralık 2020 itibariyle Ek Hesap'iniz için; faiz oranının aylık %1,25 yerine %1,46, gecikme faiz oranının ise aylık %1,55 yerine %1,76 olarak uygulanacağını bilgilerinize sunarız." denildi.
HSBC
HSBC tarafından yapılan açıklamada "02.12.2020 itibariyla HSBC kredi kartı TL ekstreleri için aylık akdi alışveriş ve nakit avans faiz oranı %1.46, gecikme faiz oranı %1.76 Yabancı Para ekstreleri için ise aylık akdi alışveriş ve nakit avans faiz oranı %1.17, gecikme faiz oranı %1.47 olarak uygulanacaktır. İşbu bildirim sözleşme değişikliği hükmündedir." denildi.
VAKIFBANK
Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada "03 Aralik 2020 itibarıyla Ek Hesap faizi aylık %1,25 yerine %1,46; gecikme faizi aylık %1,55 yerine %1,76 olarak uygulanacaktır." denildi.
FİBABANKA
Fibabanka tarafından yapılan açıklamada "Degerli müşterimiz, 3 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Kredili Mevduat Hesabi kullanımınızda uygulanacak aylık faiz oranı %1,46 gecikme faiz oranı %1,76 olarak güncellenecektir." denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!