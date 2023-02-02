Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 27 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında biriken miktar geçen hafta 21 milyar 199 milyon liralık artışla 1 trilyon 406 milyar 844 milyon liraya yükseldi.

Böylece KKM hesaplarında yükseliş 3. haftasına girdi. 3 haftada KKM hesaplarında toplam 36 milyar 835 milyon liraya ulaştı.

2022 SONUNDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

KKM'de zirve 11 Kasım haftasında 1 trilyon 474 milyar 441 milyon TL ile görülmüştü. BDDK verilerine göre 30 Aralık haftasında ise KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık, yani yüzde 3.27'lik düşüş yaşanmıştı. Bu hem oran hem de miktar olarak KKM'deki en sert düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Ocağın ilk haftası ve aralığın son 3 haftasında KKM hesaplarında düşüş yaşanmıştı.

FAİZ SINIRI KALDIRILDI

Son 3 haftada ise KKM ürününe ilgi yeniden arttı. 27 Ocak haftasında girişin hızlanmasında Merkez'in attığı adım etkili oldu. Söz konusu haftada Merkez, bankalara taraf olduğu Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz üst sınırını kaldırdı.

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. Eğer kurdaki yükseliş faiz oranının altındaysa normal mevduat faizi ödeniyor.

Mevduatta faiz limitinin kaldırılmasıyla kurdaki yatay seyrin azalttığı KKM'nin cazibesinin yeniden yükseltilmesi hedeflendi. İlk veriler bu hamlenin işe yaramış olabileceğine işaret etti.

BİR YIL UZATILDI

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan KKM hesaplarını açabilmek için son tarih daha önceden 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Ancak aralık ayında alınan kararla bu tarih 31 Aralık 2023'e uzatıldı.

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