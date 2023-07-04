KKM'de yükseliş sürüyor

BDDK 23 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

23 Haziran haftasında KKM hesaplarında 91 milyar 295 milyon liralık artış yaşandı.

Son verilerle beraber 24 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 24 haftada hesaplarda 1 trilyon 349 milyar 599 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı.

31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı. Söz konusu tarihten sonra 1 trilyon 18 milyar 545 milyon liralık yükseliş kaydedildi.

Tarih KKM(milyon TL) 23.06.2023 2.719.608 16.06.2023 2.628.312 9.06.2023 2.576.003 2.06.2023 2.533.607 26.05.2023 2.498.727 18.05.2023 2.398.169 12.05.2023 2.346.755 5.05.2023 2.203.124 28.04.2023 2.117.590 20.04.2023 1.979.792 14.04.2023 1.890.584 7.04.2023 1.776.830 31.03.2023 1.701.063 24.03.2023 1.672.833 17.03.2023 1.639.761 10.03.2023 1.603.417 3.03.2023 1.577.190 24.02.2023 1.551.825 17.02.2023 1.499.852 10.02.2023 1.483.418 3.02.2023 1.455.736 27.01.2023 1.406.844 20.01.2023 1.385.645 13.01.2023 1.373.414 6.01.2023 1.370.009

Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kur korumalı mevduat hesabına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO