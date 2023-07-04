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KKM'de yükseliş sürüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 23 Haziran haftasında 91.3 milyar lira yükselerek 2.7 trilyon lirayı aştı. KKM'de üst üste 24 hafta yükseliş kaydedildi

Giriş: 04.07.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
KKM'de yükseliş sürüyor

BDDK 23 Haziran haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 719 milyar 608 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

23 Haziran haftasında KKM hesaplarında 91 milyar 295 milyon liralık artış yaşandı.

Son verilerle beraber 24 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 24 haftada hesaplarda 1 trilyon 349 milyar 599 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi bu hafta itibarıyla ortalama yüzde 40'ın üzerine çıktı.

31 Mart'tan sonra faizlerinde artmasının etkisiyle KKM'de yükseliş hızlandı. Söz konusu tarihten sonra 1 trilyon 18 milyar 545 milyon liralık yükseliş kaydedildi.

Tarih KKM(milyon TL)
23.06.2023 2.719.608
16.06.2023 2.628.312
9.06.2023 2.576.003
2.06.2023 2.533.607
26.05.2023 2.498.727
18.05.2023 2.398.169
12.05.2023 2.346.755
5.05.2023 2.203.124
28.04.2023 2.117.590
20.04.2023 1.979.792
14.04.2023 1.890.584
7.04.2023 1.776.830
31.03.2023 1.701.063
24.03.2023 1.672.833
17.03.2023 1.639.761
10.03.2023 1.603.417
3.03.2023 1.577.190
24.02.2023 1.551.825
17.02.2023 1.499.852
10.02.2023 1.483.418
3.02.2023 1.455.736
27.01.2023 1.406.844
20.01.2023 1.385.645
13.01.2023 1.373.414
6.01.2023 1.370.009

Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kur korumalı mevduat hesabına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

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