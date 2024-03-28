KKM'de 6 ayın en yavaş düşüşü

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BDDK 22 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 295 milyar 572 milyon lira oldu.

22 Mart haftasında KKM hesaplarında 7 milyar 246 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 29 Eylül 2023'ten bu yana en yavaş haftalık düşüş kaydedildi.

Genel olarak aralıksız düşüş ise 31. haftasına girdi.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 22.03.2024 2.288.325,67 -7.246,27 15.03.2024 2.295.571,94 -8.114,53 8.03.2024 2.303.686,47 -7.349,98 1.03.2024 2.311.036,45 -12.823,79 23.02.2024 2.323.860,24 -19.316,59 16.02.2024 2.343.176,83 -24.545,37 9.02.2024 2.367.722,20 -14.766,27 2.02.2024 2.382.488,47 -76.057,37 26.01.2024 2.458.545,84 -44.063,20 19.01.2024 2.502.609,04 -26.345,03 12.01.2024 2.528.954,07 -47.503,70 5.01.2024 2.576.457,77 -49.896,09 29.12.2023 2.626.353,86 -25.477,65 22.12.2023 2.651.831,51 -30.410,34 15.12.2023 2.682.241,85 -18.698,44 8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46 1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53 24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99 17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98 10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73 3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44 27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45 20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00 13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93