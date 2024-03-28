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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 6 ayın en yavaş düşüşü - Para Haberleri

        KKM'de 6 ayın en yavaş düşüşü

        22 Mart haftasında KKM hesaplarında 7.2 milyar lira ile son 6 ayın en yavaş haftalık düşüşü yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:28
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        KKM'de 6 ayın en yavaş düşüşü
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        BDDK 22 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 295 milyar 572 milyon lira oldu.

        22 Mart haftasında KKM hesaplarında 7 milyar 246 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 29 Eylül 2023'ten bu yana en yavaş haftalık düşüş kaydedildi.

        Genel olarak aralıksız düşüş ise 31. haftasına girdi.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        22.03.2024 2.288.325,67 -7.246,27
        15.03.2024 2.295.571,94 -8.114,53
        8.03.2024 2.303.686,47 -7.349,98
        1.03.2024 2.311.036,45 -12.823,79
        23.02.2024 2.323.860,24 -19.316,59
        16.02.2024 2.343.176,83 -24.545,37
        9.02.2024 2.367.722,20 -14.766,27
        2.02.2024 2.382.488,47 -76.057,37
        26.01.2024 2.458.545,84 -44.063,20
        19.01.2024 2.502.609,04 -26.345,03
        12.01.2024 2.528.954,07 -47.503,70
        5.01.2024 2.576.457,77 -49.896,09
        29.12.2023 2.626.353,86 -25.477,65
        22.12.2023 2.651.831,51 -30.410,34
        15.12.2023 2.682.241,85 -18.698,44
        8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46
        1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53
        24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99
        17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98
        10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73
        3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44
        27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45
        20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00
        13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61
        6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55
        29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04
        22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94
        15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32
        8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43
        1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90
        25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93
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