KKM'de 5 haftanın en hızlı düşüşü
KKM hesaplarında 22 Aralık haftasında 30.4 milyar lira ile 5 haftanın en hızlı düşüşü kaydedildi
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 18. haftasına girdi. BDDK 22 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 651 milyar 832 milyon lira oldu.
15 Aralık haftasında KKM hesaplarında 30 milyar 410 milyon lira ile 5 haftanın en hızlı düşüşü yaşandı. 15 Aralık haftasında KKM'deki erime 18 milyar 698 milyon TL olmuştu.