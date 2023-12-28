KKM'de 5 haftanın en hızlı düşüşü

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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 18. haftasına girdi. BDDK 22 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 651 milyar 832 milyon lira oldu.

15 Aralık haftasında KKM hesaplarında 30 milyar 410 milyon lira ile 5 haftanın en hızlı düşüşü yaşandı. 15 Aralık haftasında KKM'deki erime 18 milyar 698 milyon TL olmuştu.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 22.12.2023 2.651.832 -30.410 15.12.2023 2.682.242 -18.698 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.343 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.880 3.11.2023 2.921.668 -86.218 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.175 -85.512 13.10.2023 3.155.687 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.326 -20.327 25.08.2023 3.368.653 -39.296 18.08.2023 3.407.949 50.240 11.08.2023 3.357.708 75.337 4.08.2023 3.282.371 149.903 28.07.2023 3.132.468 58.563 21.07.2023 3.073.905 111.630 14.07.2023 2.962.275 115.600 7.07.2023 2.846.675 107.281 27.06.2023 2.739.394 19.786 23.06.2023 2.719.608 91.295 16.06.2023 2.628.313 52.310 9.06.2023 2.576.003 42.396 2.06.2023 2.533.607 34.880 26.05.2023 2.498.727 100.558 18.05.2023 2.398.169 51.413