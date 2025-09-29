Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin 107'nci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin 107'nci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 22:08 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:05
        "Tanıştırayım kız arkadaşım"
        SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 107. Bölüm 2.Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Mustafa'nın hastaneden taburcu olması duygusal anlara sahne oluyor.

        Ailedeki gerginlikleri sona erdirmek isteyen Abdullah, huzurun yeniden sağlanmasını arzularken; Nilay o gece yaşananları çözmeye çalışıyor.

        Ömer, başını belaya sokan arkadaşının oğluna yardım etmek isterken, gerçek katilin kendisi olduğunu düşünerek büyük bir vicdan azabı yaşıyor.

        Kıvılcım ise her şeyden habersiz bir şekilde eşine destek olmaya çalışıyor.

        Firaz ve Nursema birbirlerine içlerini dökerken sarılmaları dikkat çekiyor.

        Tanıtımın finalinde Asil’in, Doğa ve Fatih ile çıktıkları yemekte yanında getirdiği kız arkadaşı, çifti şoke ediyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        Habertürk Anasayfa