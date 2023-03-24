'Kızılcık Şerbeti'nde nefesler tutuldu

Sarsıcı hikayesi, başarılı oyuncu kadrosuyla her cuma milyonları ekran başına toplayan dizide, aile baskısıyla evlendirilen 'Nursema', eşi tarafından şiddet görmüş ve kaldığı hastaneden 'Doğa' yardımıyla kaçmayı başarmıştı. Yeni bölümde 'Alev’in evine saklanan 'Nursema’nın hem kendi ailesinden hem de gelin gittiği aileden nasıl bir intikam alacağı ortaya çıkacak.

CEREN KARAKOÇ: 'NURSEMA' UYANIŞA GEÇTİ

Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç, canlandırdığı karakterin değişimini şu şekilde anlatıyor:

'Nursema' artık bir uyanışa geçti. Ailesi ve en sevdiklerinden darbe aldı. Yıllardır büyütülürken öğretilen tüm doğruları bir günde yıkıldı ve bu da aslında tüm önyargılarını kırmasına, tüm ötekileştirdiği insanları anlamasına, sevmesine sebep oldu. Yani her şer aslında 'Nursema' için bir hayır oldu. İnsan olabilmeyi ve kalabilmeyi öğreniyoruz ya hep bu hayatta 'Nursema' için de bu yol başladı bence...

“OYUNCU OLARAK NE MUTLU BANA”

Bu dönem çevresinden ve izleyiciden olumlu geri dönüşler aldığını belirten oyuncu duygularını şöyle anlatıyor:

Aslında bu kadar seyircinin sahipleneceğini ve 'Nursema’yı içselleştireceğini düşünmemiştim ama senaristimiz o kadar işledi ve o kadar gerçekti ki... Bana zevkle oynamak ve yaşamak kaldı. Sanıyorum bu da seyirciye fazlasıyla geçti. Yani oyuncu olarak ne mutlu bana...