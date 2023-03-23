'Fatih Altaylı ile Bire Bir', birbirinden renkli konuklar ve keyifli bir sohbetle Bloomberg HT ekranlardaydı. Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin başarılı oyuncuları Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç oldu.
"BIÇAK SIRTI BİR HİKÂYE"
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım Arslan' karakterine hayat veren Evrim Alasya, Fatih Altaylı'nın "Senaryo ilk size geldiğinde ne düşündünüz?" sorusuna şu yanıtı verdi: