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Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

NURSEMA’YA NE OLACAK?

Ömer’in, Kıvılcım hakkında Abdullah’la yaptığı konuşmanın dikkat çektiği tanıtımda Doğa, Nursema’yı merak etmeye başlıyor. Nursema’nın hastanede gözlerini açması ve ardından İbrahim’in annesinin “Sakın sesini çıkarma!” demesi gerilimi giderek artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer’in, Kıvılcım’a yaptığı romantik evlilik teklifi izleyenleri büyüledi. Ömer’e evet diyen Kıvılcım haberi ailesine büyük bir sevinçle verdi.

Öte yandan annesine küs olan Doğa, Kıvılcım’ın okuluna yapılan silahlı baskını öğrenmesiyle şoke oldu. Annesinin rehin alındığı olay polislerin gelmesiyle kazasız atlatıldı. Annesini kaybetme korkusu yaşayan Doğa’nın, yaşanan talihsiz olayın ardından Kıvılcım’la arasındaki buzlar erimiş oldu. Yayınlanan bölümde ailesinin baskısıyla evlendirilen Nursema’nın nikahı izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Nursema’nın nikahının kıyılacağını öğrenen Umut, nikah gecesi mekana gelse de Alev’in engeliyle karşılaştı. Nursema ve Umut’un ayrı ayrı döktüğü gözyaşları izleyenlerin yüreğini dağladı. Bölümün final sahnesinde ise kıyılan nikahın ardından Nursema’nın kocası İbrahim tarafından şiddete maruz kalması izleyenleri şoke etti.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 19. Bölüm 2. Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-19-bolum-2-fragmani/110291

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay