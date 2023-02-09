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Kızılay ve TSK'dan helikopterlerle yardım

Kızılay 10 ili etkileyen şiddetli depremin ardından depremden etkilenen bölgelere intikal ettirdiği personel ve gönüllüleriyle farklı noktalarda bulunan aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koşarken kırsal kesimlerde bulunan afetzedelere de yardım ulaştırılıyor

Giriş: 09.02.2023 - 22:51 | Güncelleme: ABONE OL
Kızılay ve TSK'dan helikopterlerle yardım
HABERTURK.COM

Kızılay hem mevsim şartları hem de depremin etkisiyle depremden etkilenen, ulaşım güçlüğü çekilen köylere havadan ve karadan yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Evleri hasar gördüğü için soğuk havaya rağmen dışarıda kalan vatandaşlar için gıda kolileri hazırlayan Kızılay, bu yardım malzemelerini TSK’nın tahsis ettiği helikopterlerle ve Mehmetçiğin desteği ile köylere ulaştırıyor.

Kızılay depremden etkilenen bölgelerde 3 aşevi, 11 sahra mutfak, 74 ikram aracı, 29 mobil mutfak ve 3 mobil fırın ile beslenme desteği sağlıyor. Kızılay’ın sahada bulunan aşevleri, mobil mutfakları ve sahra mutfaklarından AFAD’ın kurduğu çadır kentlere, depremzedelerin hizmetine açılan öğrenci yurtlarına, spor salonlarına ve vatandaşların yoğunlukta bulunduğu alanlara sıcak yemek gönderiliyor. Kızılay, afetin 4'üncü gününde toplamda 1.7 milyon kişilik beslenme desteği sağladı.

Bugüne kadar yaklaşık 12 bin personel ve gönüllüsünü bölgeye sevk eden Kızılay, depremin dördüncü gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.

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