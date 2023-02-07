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Kızılay, deprem bölgesinde çadır kurmaya başladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından Kızılay´ın bölgeye sevk ettiği çadırlar, kurulmaya başlandı. İlk etapta bölgeye sevk edilen 10 bin kişilik çadırların yanı sıra merkez depolar ve çevre illerden çadır, battaniye, ısıtıcı, kıyafet ve gıda sevkiyatı sürüyor

Giriş: 07.02.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Uzman ekiplerini bölgelere intikal ettiren Kızılay, barınmadan beslenmeye pek çok alanda hizmetlerine devam ediyor. Depremin ilk günü geride kalırken personellerini depremden etkilenen illere görevlendiren Kızılay, 10 bin kişilik barınma çadırının kurulumuna Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve gönüllülerin desteği ile devam ediyor.

  • MOBİL MUTFAK VE İKRAM ARAÇLARI BESLENME İHTİYACINA CEVAP VERİYOR

    Kızılay depremden etkilenen bölgelerde 77 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 2 mobil fırın ve 1 konteyner mutfak ile beslenme desteği sağlıyor. Kızılay, afetin ilk 24 saatinde yaklaşık 200 bin kişiye beslenme desteği verdi.

  • 2 BİN PERSONEL VE GÖNÜLLÜ BÖLGEDE

    İlk gün yaklaşık 2 bin personel ve gönüllüsünü böyleye sevk eden Kızılay, depremin ikinci gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.

  • KAN BAĞIŞI ZAMANA YAYILMALI

    Kızılay, afetin ilk gününde bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini mevcut stokları ile karşılarken, vatandaşlara da stokların yerine konulabilmesi için kan bağışı çağırısında bulundu.

  • İlk gün verilen gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti. Kızılay, kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısında bulundu. Kızılay birimleri bugün ve önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA


    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamda ise, "Depremin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Adana'da 120, Adıyaman'da 50, Diyabakır'da 129, Gaziantep'te 251, Hatay'da 175, Kahramanmaraş'ta 310, Malatya'da 59, Osmaniye'de 49, Şanlıurfa'da 92, Kilis'te 40 olmak üzere toplam 1.275 psikososyal destek personelimiz 227 araçla saha çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızdan 358 personel, arama kurtarma çalışmalarına destek vermekte, ayni yardımların dağıtımı için koordinasyonu sağlamaktadır" denildi.

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