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KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2022: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Kırtasiye yardımı kimlere verilir, gerekli belgeler neler?

Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı 2022: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Kırtasiye yardımı başvuru ekranı araştırmaları okulların açılmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere defter, kitap ve kırtasiye masrafları için karşılıksız olarak bin 300 TL yardım yapıyor. Yardımdan yararlanmak isteyenler kırtasiye yardımı başvuru ekranı ve başvuru şartlarını araştırıyor. İşte, şartları ve gerekli belgeler...

30.08.2022 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasına sayılı günler kala binlerce öğrenci ve velinin gözü kırtasiye yardımı başvuru ekranına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere 1300 lira kırtasiye ödemesi sağlıyor. Yardım ödemesi almak isteyenler "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt arıyorç İşte, e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı...

  • KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

    KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

    Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi”  bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

  • KIRTASİYE YARDIM PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kırtasiye yardım parası, ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak bin 300 TL olarak ödeniyor.

  • KİMLER KIRTASİYE YARDIMI ALABİLİR?

    Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

    Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

    2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

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