Mart ayı kira artış oranı milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileri ile TEFE TÜFE rakamları bu sabah saat 10.00'da açıklandı. Yıllık oranda enflasyon rakamındaki artış %54,44 olarak belirlendi. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artış oranı hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte, Mart ayı kira artış oranı hesaplama ekranı