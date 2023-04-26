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'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular başladı

Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı açıklanan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular bugün başladı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor

Giriş: 26.04.2023 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular başladı
HABERTURK.COM

Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı açıklanan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular bugün başladı.

SADECE İSTANBUL İÇİN BAŞVURULAR ALINIYOR

E-devlet'te yer alan 'Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu' sayfası üzerinden başvurular yapılabiliyor. Sayfada, "Sadece İstanbul ili için kentsel dönüşüm başvurusu yapılabilmektedir" notu yer alıyor.

Kampanyaya katılım tarihi olarak 26 Nisan-29 Mayıs duyuruldu.

NASIL UYGULANACAK?

Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının diğer detaylarını ise 5 adımda sıraladı.

Buna göre,

ADIM 1; Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

ADIM 3; Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4; Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5; Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

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