Kazakistan ve Rusya'da sel felaketi: 100 bin kişi tahliye edildi

Kazak Acil Durumlar Bakanlığı, Kazakistan'ın batı, kuzey, orta ve doğu bölgelerini etkileyen sel felaketinin başlamasından bu yana 96 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Prenburg kentinin yakınlarındaki Ural nehri yağışlar nedeniyle 50 cm yükseldi, 300 ev sular altında kaldı. Nehrin yüksekliği 9.96 metreye çıkarken, sel nedeniyle kentten 8 bin kişi tahliye edildi.

Rusya'nın Kurgan bölgesinde ise 4 bin 500 kişi tahliye edildi.

Sel felaketiyle ilgili Kremlin de açıklama yaparken, tahminlerinin iyi olmadığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bilgilendirildiği bildirildi.

Kazakistan'da en kötü etkilenen bölgelerin, çoğu Rusya sınırında olan ve Kazakistan'dan Rusya'ya akan nehirlerin geçtiği Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanai, Doğu Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Pavlodar bölgeleri olduğu biliniyor.