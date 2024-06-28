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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAYSERİ HABERLERİ! Silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza | Son dakika haberleri

        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!

        Kayseri'de, tartıştığı 45 yaşındaki eniştesi Sertan Temel'i tabanca ile öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen 44 yaşındaki güvenlik görevlisi Yener Koçer hakkında istenen ceza belli oldu. Koçer ifadesinde, eniştesinin ablasına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Ablam uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Benim yanıma sığındı. Eniştem beni darp etti" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:31
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        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
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        Kayseri'de olay, 3 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi.

        ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre Yener Koçer (44) ile eniştesi Sertan Temel (45) arasında kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti.

        YERDE YATARKEN ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

        Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Sertan Temel, yere yığıldı. Bu sırada otomobiline binen Koçer, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti.

        DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Yener Koçer daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yener Koçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Koçer hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

        "ABLAMA ŞİDDET UYGULUYORDU"

        İddianamede ifadesine de yer verilen Yener Koçer, eniştesinin ablasına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Eve karşı sorumluluklarını yerine getirmiyordu. Sürekli şehir dışına gidiyordu. Evde huzursuzluk ve darp olayları oluyordu.

        "UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI"

        Ablam uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Benim yanıma sığındı. Eniştem beni darp etti. Korkutmak amacıyla ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Sürekli ölüm korkusuyla yaşıyordum. Pişmanım" dedi.

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        #kayseri
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