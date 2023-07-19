'Katar Emirinin Togg’a ilgisi görülmeye değerdi'

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye Togg hediye edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve Sayın Cumhurbaşkanımız Togg’u birlikte deneyimlediler. Sayın Emir’in Togg’a ilgisi görülmeye değerdi. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın takdirleriyle dost ülkelere hediye edilen Togg, ülkemiz için gurur kaynağı olmaya devam edecek."

Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve Sayın Cumhurbaşkanımız #Togg’u birlikte deneyimlediler.

Sayın Emir’in Togg’a ilgisi görülmeye değerdi.



Sayın Cumhurbaşkanı’mızın takdirleriyle dost ülkelere hediye edilen Togg, ülkemiz için gurur kaynağı olmaya devam edecek.

🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/6ot7UsRLeA — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 19, 2023