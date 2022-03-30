Kasko ve TSS için tanıtım kampanyası

Türk Nippon Sigorta şubat ayı itibari ile kasko ve tamamlayıcı sağlık ürünü için bir tanıtım kampanyası başlattı. Açık hava ve sosyal medya mecralarının ağırlıklı olarak kullanıldığı kampanyada kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerindeki avantajlara vurgu yaparak müşteri farkındalığını artırmayı amaçlayan Türk Nippon Sigorta sunduğu hizmetleri eğlenceli bir dille reklam dünyasına taşıyor.
Kampanyanın müşteri ile temas etmede çok önemli bir yol olduğunu söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “Yeni reklam kampanyamızda, tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde pandemi nedeni ile sağlık sigortalarına olan talep artışını, kasko ürününde ise kur artışı ve çip krizi sebebi ile oluşabilecek talep artışını göz önünde bulundurarak bu iki ürünümüzü müşterilerimize daha iyi anlatmayı amaçladık. Ürünlerimiz içinde sunduğumuz hizmetleri eğlenceli bir dille anlatarak müşterilerimize hem bilgi vermek hem de bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüketici odaklı bakış açımız sayesinde müşterilerimizle olan bağımızı güçlendirmek en büyük hedeflerimizden biri. Açık hava ve sosyal medya mecralarını ağırlıklı olarak kullandığımız kampanyamız umarım herkesin beğenisi kazanır” dedi.
GERİ DÖNÜŞLER ÖNEMLİ
Kampanyadan alacakları geri dönüşlerin önemi de vurgulayan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “2021 yılı hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bunu başarmamızdaki en önemli konulardan bir tanesi ise saha araştırmalarından çıkan sonuçları doğru yorumlamak ve bölge müdürlüklerimizin tavsiyelerini dikkate almaktı. Kampanyamız da bize bu konuda çokça geri dönüş getirecektir. Alacağımız geri bildirimler neticesinde müşteri odaklı ürün sunma yaklaşımımızı devam ettirip müşterilerimizin ihtiyaçlarını en mükemmel seviyede karşılamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Kasko ürününde herkesin arabasını sevdiği iç görüsünden yola çıkarak “arabasını herkes sever, VIP Kasko isteyen Türk Nippon’u seçer” mesajını veren Türk Nippon Sigorta, Tamamlayıcı sağlık ürününde ise 80 yaşa kadar mevcut hastalıkların kapsam dahilinde olmasına vurgu yaparak “Yaş 80 iş bitmemiş” sloganı ile müşterileri adaylarında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
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