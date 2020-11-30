Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Ödemelerin banka hesaplarına yatıralacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yaptı.