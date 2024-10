Kasaplar Federasyonu: "Eti kamyonet kasasında, gezerek ucuza satıyorlar"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonrası bazı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilince, tüketicinin güvenilir kırmızı ete erişim kaygısı arttı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşların düzenli denetimi yapılan mahalle kasaplarından rahatlıkla et alabileceğini belirtti. Kasabın faturasız, sağlık raporu bulunmayan hayvanın etini satın almadığını anlatan Yardımcı, ucuza et, kıyma satışı yapılan yerlere şüphe duyulması gerektiğini vurguladı.

Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 250 lira civarında olduğunu anlatan Yardımcı, "Vatandaş rahatlıkla mahalle kasabından alışverişini yapsın. Bizlerin en büyük denetçisi, müşterilerimizdir. Küçük esnafta hile ürün olmaz. Vatandaş tedirgin olmasın, rahat rahat kasaptan etini alsın. Eti ucuz satan yerlerden, 500-600 liradan düşük kıyma satılan yerlerden şüphelenilmeli. Ucuz etin yahnisi yavan olur. Bize gelen eti 350 liraya aldığımızda 525 lira maliyeti var. Kıyma 550-600 lira, kuşbaşı 600-650 liraya satılıyor. Kasap bunu pahalı satamaz, denetçimiz halk. Türkiye çapındaki kasaplarda tek tırnak gibi farklı hayvanların et satışı yapılamaz" diye konuştu.

"KÜÇÜK KASAP FATURASIZ ET ALAMAZ"

Kasapların etini faturalı aldığını, kestirdiği hayvanın da sağlık raporu bulunduğunu ifade eden Yardımcı, kamyonet kasasında denetimsiz et satmak isteyenlerin 'aracı' olarak adlandırıldığını söyledi. Yardımcı, "Türkiye'de küçük kasap faturasız et alamaz. Danayı kendi kesse bile faturası ve sağlık raporu olmak zorunda. Karkas alsa mezbahadan rapor alıyor. Her ilde 'aracı' olarak adlandırılan kamyonette et satmaya çalışanlar var. Kamyonette sığır, dana eti, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. Eti kamyonet kasasında, gezerek ucuza satıyorlar. Bizim esnafımız böyle durumdan haberdar olduğunda bildiriyor, şikayet edip, aracıyı yakalatıyoruz" dedi.