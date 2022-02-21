Toplu taşıma araçlarını üreticisi Karsan, yeni yılda 2 kat büyüme hedefi açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, 2022 sonuna kadar ciro, kârlılık, ihracat, istihdam ve Ar-Ge kapasitesinde 2 kat artış hedeflendiği kaydedildi.

Karsan'ın 2021 yılını değerlendiren ve yeni yıla ilişkin hedeflerini açıklayan şirketin CEO’su Okan Baş, geçen yılı yüzde 30’luk bir büyüme ile kapattıklarını belirtti. Baş, "2020 yılında 1.6 milyar TL’lik ciro elde ettik. 2021’de ise 2 milyar TL’nin üzerine çıktık. Bu rakamın yüzde 70’ini de ihracat çalışmalarımız oluşturuyor. Yine geçen yıl elektrikli araç satış ciromuzu da ikiye katladık. 2020’de 213 milyon TL olan bu rakamı, 2021’de 402 milyon TL’ye çıkardık. Kârlılığımızı da iki katına çıkardık" bilgilerini paylaştı.

Karsan'ın Avrupa'daki hedeflerine de değinen Okan Baş, "Elektrikli araçlarda en az iki kat büyümek istiyoruz. Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandıracağız. Ayrıca Kuzey Amerika’ya da Avrupa’daki gibi e-JEST ile gireceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. En önemlisi de ciroda, kârlılıkta, istihdamda, Ar-Ge kapasitesinde mevcut durumumuzu ikiye katlayacağız. İstihdam alanında özellikle kadın çalışanlara vereceğimiz destekle çalışan sayımızı artıracağız. Bu yıla ilişkin Karsan’ın hedefi çarpı iki" diye konuştu.

MEGANE SEDAN'I EYLÜL'DE ÜRETMEYE BAŞLAYACAK

Bir yandan faaliyetlerini Karsan olarak sürdürürken bir yandan da global markalar adına üretim gerçekleştirdiklerini belirten Okan Baş, bu kapsamda Oyak Renault ile Renault Megane Sedan markalı araçların üretimi ile ilgili 2021’de yapılan anlaşmaya da açıklık getirdi.

Projenin süresinin 5 yıl olduğuna işaret eden Baş, "Yıllık 55 bin adet üretimi hedefliyoruz. Bu projenin imzasını attıktan sonra hızla o hattın organizasyonu, hazır hale getirilmesi ve üretime hazırlanması süreci başladı ve bu süreç devam ediyor. Çalışmalarımıza Eylül ayında seri üretime başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Tesisler de kuruluyor" ifadesini kullandı.

Baş, işbirliği kapsamında Oyak Renault fabrikalarında Megane Sedan'ın üretiminin duracağını da bildirerek, "Megane Sedan’ın tek üreticisi biz olduk" açıklamasında bulundu. Megane Sedan ile birlikte istihdamın da artacağını aktaran Baş, "Toplamda bin 150 kişiyiz. 800 mavi yakalı çalışanımız var. Megane yatırımı ile beraber bunu iki katına çıkartacağız. Yıl sonunda iki bine kadar çıkacağız" dedi.

İki şirketin Ağustos 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında, 1.5 yıl içinde 210 milyon TL yatırım yapılarak, Karsan'ın yıllık 55 bin adet üretim kapasitesi elde edeceği bildirilmişti.

'ELEKTRİKLİ OTOBÜS VE MİNİBÜSTE İHRACATIN YÜZDE 90'INI ÜSTLENDİK'

Karsan'ın geçen yıl gerçekleştirdiği ihracat adetlerine değinen ve 2021'de 330 Karsan ürününü Avrupa’ya sattıklarını kaydeden Okan Baş, "Adetsel olarak baktığımızda 2021’de ihracatımızı bir önceki yıla göre iki kat artırdık. Bunun içinde konvansiyonel araçların yanında elektrikliler de var. 2021’de 133 adet elektrikli aracımız Avrupa’daki parka dahil oldu. Böylece 2019’dan bu yana 306 adet Karsan elektrikli aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere 16 farklı ülkede dünyanın dört bir yanında dolaşıyor. 2019’da 66, 2020’de 107, 2021’de 133 iken, şu anda 2022’nin başında portföyümüzde 200’ün üzerinde elektrikli araç siparişimiz var" dedi.

Baş, "Son 3 yılda Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ını Karsan olarak biz yaptık. Türkiye’den Avrupa’ya son üç yılda elektrikli olarak 344 adet minibüs ve otobüs satışı yapıldı. Bunun 306 tanesini biz gerçekleştirdik. Bu, çok ciddi bir başarı" bilgisini verdi.

'YERLİLİK ORANI SIRO İLE YUKARI ÇIKACAK'

Okan Baş, ürettikleri elektrikli otobüslerde yerlilik oranına da değinerek, TOGG'un Farasis ortaklığında hayata geçirdiği Siro'nun devreye girmesi ile yerlilik oranının artacağını vurguladı. Baş, "Bataryaların maliyetleri çok etkili, şu anda toplam maliyet içerisinde yüzde 30-35’lere kadar çıkan noktalar oluyor. Oradaki üreticiler Uzak Doğudan genellikle. Yerli olmasını tabii ki çok istiyoruz. Aselsan’ı da değerlendiriyoruz başka alternatifler de çıkıyor. TOGG’un Siro’su da kaynak olacak. Onlarla çok yakın görüşüyoruz gelecek projelerimizde çok daha etkili olması açısından" dedi.

Öte yandan, e-ATAK’ın ABD'de geçen sene Michigan Üniversitesi kampüsünde deneme amaçlı test edildiğini anlatan Baş, halka açık yollarda da yolcu taşıma izninin de alınmak üzere olunduğunu söyledi. Baş, "Avrupa’da ise sürücüsüz e-ATAK ile ilgili başka bir projemiz daha var. Kuzey Avrupa’da Norveç’e ilk ihracatımızı yaptık" dedi.