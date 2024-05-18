Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Korhan Berzeg'in ölüm nedeni 'belirlenemedi'

        Korhan Berzeg'in ölüm nedeni 'belirlenemedi'

        Balıkesir'de kaybolan ve 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi. Ormanlık alanda bulunan kemikler defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Balıkesir'de, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), başlatılan arama çalışmalarında 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde bulunan toplam 12 parçadan oluşan aralarında kafatasının da bulunduğu kemiklerinin Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemesi tamamlandı. Berzeg’e ait olduğu saptanan kemiklerde yapılan incelemede, ölüm nedeni belirlenemedi. Kemiklerin önümüzdeki günlerde, hazırlanacak rapor ile aileye teslim edilmesi bekleniyor.

        • 2

          ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi.

        • 3

          17 Haziran günü, özel eğitim alan Doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'e ulaşılamadı. Berzeg geri dönmeyince eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalarda Berzeg'e ulaşılamadı.

        • 4

          Ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

        • 5

          Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlara ulaşıldı. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

        • 6

          KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI

          Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

        • 7

          Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

        • 8

          Devam eden arama çalışmaları kapsamında, Korhan Berzege'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemiklere de ulaşıldı. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

        • 9

          ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

          İstanbul Adli Tıp Kurumunda, Berzeg'in ölüm nedenin belirlenmesi için kemik parçaları üzerinde yapılan incelemenin tamamlandığı öğrenildi.

        • 10

          Üzerinde doku bulunmayan kemiklerden, Berzeg'in ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Yetkililer, kemiklerin önümüzdeki günlerde hazırlanacak rapor ile Cumhuriyet savcılığı aracılığı ile Berzeg ailesine teslim edileceğini söyledi.

        • 11

          ARAŞTIRMA DEVAM EDECEK

          Bu arada ölüm nedeni belirlenemeyen Korhan Berzeg ile ilgili soruşturmanın devam edeceği bildirildi. Bölgedeki incelemelerini sürdürecek olan jandarmanın, yapılan tüm ihbarları değerlendirileceği açıklandı.

        • 12

          Korhan Berzeg'in kemiklerinin, önümüzdeki günlerde doğup büyüdüğü Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        • 28
        • 29
        • 30
        • 31
        • 32
        • 33
        • 34
        • 35
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Habertürk Anasayfa