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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de sır çözülüyor

        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 24 yaşındaki Nihal Babayiğit'in şüpheli kaybı konuşulmaya devam ediyor. 1 çocuk annesi Nihal kaybolduktan sonra anne Derya'ya sosyal medyadan gelen İngilizce mesaj ise kan dondurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:34
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        Bir çocuk annesi Nihal'i kim öldürdü?
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        Kırık bir İngilizceyle yazılan mesajda, ağaçların ve evlerin olduğu bir yerde Nihal’in öldürüldüğü ima ediliyor. Mesajda yazılan ve Nihal’in olduğu iddia edilen korkunç fotoğraftaki yerin aynı yer olduğunu düşünülürken, özel ekipler şüphelenilen bölgelerde Nihal’i aramaya devam ediyor.

        Nihal’i öldürmekle suçlanan kızının babası Muhammet Basık’ın 10 Ekim günü, telefonunun sinyal verdiği Serik ve Belek arasında Eminceler bölgesinde çalışması yapılmıştı.

        Vazgeçme ekibi o bölgeden canlı yayın gerçekleştirdi ve korkunç fotoğrafın çekilmiş olabileceği yerleri ekranlara getirdiler. “Nihal Babayiğit burada mı gömülü, yoksa burada öldürülüp başka bir yere mi gömüldü?” Bu sorunun cevabı emniyetin çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak.

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