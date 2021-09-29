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Elektrikli yerli otomobili 2022 sonunda yollara çıkarmaya hazırlanan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlaması hedefiyle SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurduğunu açıkladı.

TOGG'dan yapılan açıklamada, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurduk" denildi.

Açıklamada, otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Farasis Energy ile kurulan ortaklıktan doğan SIRO'nun, teknoloji geliştiren ve ekonomik değer yaratan önemli bir oyuncu haline geleceği vurgulandı.

Açıklamada, SIRO ile, TOGG'un batarya modül ve paketlerini üreteceği, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümlerinin geliştirileceği, Türkiye'nin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında rol oynanacağı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılacağı ve verimli bir enerji sistemi gelişiminin hızlandırılacağı kaydedildi.

TOGG, Ekim 2020'de batarya için Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçtiğini duyurmuştu. İki şirketin, batarya hücresi tedarikinin yanında imzaladıkları kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişletecekleri açıklanmıştı.