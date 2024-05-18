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        Haberler Dünya Kassam Tugayları: Netanyahu anlaşma yerine askerlerinin kalıntı arayarak öldürülmelerini tercih ediyor

        Kassam Tugayları: Netanyahu anlaşma yerine askerlerinin kalıntı arayarak öldürülmelerini tercih ediyor

        7 Ekim'de İsrail'e geniş çaplı saldırı düzenleyen Hamas, çok sayıda esir aldı. Takas anlaşmalarıyla bazı İsrailliler serbest bırakılırken, Hamas'ın elinde elinde hâlâ 129 esirin olduğu tahmin ediliyor. İsrail dün 7 Ekim'de öldürülen ve Gazze Şeridi'ne götürülen 3 esirin cansız bedeninin bulunduğunu iddia etti. Hamas'tan da konu hakkında açıklama geldi. Öte yandan İsrail, bir esirin daha cansız bedenine ulaşıldığını ileri sürdü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:57
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        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet etmeyen bir esir takasına gitmektense Gazze Şeridi'nde cansız beden ve kalıntılar bulmak için askerlerinin öldürülmesini tercih ettiğini söyledi.

        Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in, 7 Ekim'de öldürüldükten sonra Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cansız bedenine ulaşıldığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ebu Ubeyde, "Düşman yönetimi (İsrail), daha önce kasten hedef alıp öldürdüğü bazı esirlerin kalıntılarını aramak için askerlerini tabutlarla geri dönmeleri için Gazze sokaklarına itiyor. Netanyahu, siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet etmeyen bir esir takasına gitmektense askerlerinin vücut kalıntılarını ararken öldürülmesini tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

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        İSRAİL: BİR ESİRİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İsrail ordusu, dün, 7 Ekim'de öldürüldükten sonra Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cansız bedenine ulaşıldığını iddia etmişti.

        Başbakan Netanyahu da, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

        İsrail ordusu bugün, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği "El Aksa Tufanı Operasyonu"nda ölen ve Gazze Şeridi’ne götürülen esirlerden birinin daha cenazesine ulaşıldığını ileri sürdü.

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Ron Binyamin’in cansız bedeninin askerler tarafından bulunduğunu söyledi. Hagari, Binyamin’in dün ulaşılan üç esirin yanında tespit edildiğini ifade etti.

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

        İsrail Savaş Kabinesi'nin ise Hamas'ın bu açıklamasına karşılık, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı.

        Hamas'ın elinde hâla 129 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Hamas
        #israil
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