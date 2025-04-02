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        Balıkesir'in ilk gazetesi "Karesi" günümüz Türkçesine çevrildi

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC), şehrin ilk gazetesi olan "Karesi"yi Osmanlıca ve Farsça'dan günümüz Türkçesine çevirerek yeniden yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:27
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        "Karesi" günümüz Türkçesine çevrildi
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        Balıkesir'in ilk gazetesi "Karesi" günümüz Türkçesine çevrilerek yeniden yayımladı.

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) kuruluşunun 64. yıl dönümünde, Balıkesir Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 1886-1888 yılları arasında Osmanlıca ve Farsça olarak yayımlanan "Karesi" gazetesinin arşivlerdeki sayıları toplandı.

        Daha sonra Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit koordinatörlüğündeki bir ekip tarafından yaklaşık 3 yıl süren çalışmayla günümüz Türkçesine çevrilerek, 3 ciltlik bir eser olarak basıldı.

        Dönemin kent yaşantısına ilişkin bilgilerin yer aldığı çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan BGC Başkanı Ramazan Demir, bu eserin geçmişle gelecek arasında adeta bir köprü olacağını belirtti.

        Gazetelerin yayınlandıkları döneme tanıklık eden önemli kaynaklar olduğunu vurgulayan Demir, "Balıkesir basın tarihinin mihenk taşı konumundaki 'Karesi' gazetesi projesini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

        Demir, eserin bilim insanları tarafından kaynak olarak değerlendirilmesi amacıyla Milli Kütüphane başta olmak üzere birçok kütüphaneye ulaştırıldığını belirtti.

        Bu arada çalışma kapsamında "Karesi" gazetesinin ilk sayısı, orijinal hali ve boyutuyla yeniden basılarak Balıkesir basınının 139. yılına armağan edildi.

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