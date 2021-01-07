Karayolları’na, 2020 yılının son haftasında yaklaşık 6 milyar TL’lik ödenek aktarıldı. Önce, 1.3 milyar TL, yılın son gününde de 4.5 milyar TL’lik ek ödenek serbest bırakıldı. Sektör temsilcileri, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, müteahhitlerin 18-19 milyar lira düzeyinde alacağı bulunduğunu belirterek, “Karayolları, bir hafta arayla ödeme yaptı. Önce, 1.3 milyar TL, ardından da yıl tamamlanmadan 4.5 milyar TL düzeyinde bir ödeme söz konusu oldu” dedi. 2020 yılını 12-13 milyar lira borçla kapattığı hesaplanan Karayolları’nın, 2020 yıl başı ödeneği 7.6 milyar TL düzeyindeydi. Yıl içinde aktarılan ek ödeneklerle birlikte bu tutar, 27 milyar TL’ye ulaştı. Bu ödeneklerle yol yatırımları 2020 yılında da aralıksız devam etti. Çalışanlar, yoğun mesai verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir süre önce yaptığı bir açıklamada, son 18 yılda karayollarına 563.4 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti. Kamuoyunda, “duble” olarak bilinen bölünmüş yol uzunluğunu, 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, “2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 600 kilometrelere ulaştırdık. 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğunu, 680 kilometreye yükselttik” dedi.

2020 REKOR YILI OLDU

Yol yatırımları, 2020 yılında da hız kesmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, 2020 yılı başında 7.6 milyar TL yatırım ödeneği verildi.

Genel Müdürlük, yıl içinde değişik zamanlarda ek ödenek talebinde bulundu. 2020 Ocak-Kasım döneminde 13 milyar TL düzeyinde ek ödenek aktarıldı.

Karayolları, yılın son ayında Aralık’ta yeni ek ödenek talebinde bulundu. Önce, 1.3 milyar TL, yılın son gününde de 4.5 milyar TL’lik ek ödenek serbest bırakıldı. Müteahhitlere olan borçlarının bir bölümünü kapattı. Karayolları’nın, bu ödemeler sonrasında borcu 12-13 milyar liraya kadar gerilediği hesaplanıyor. Yıl başı ile birlikte toplam ödenek tutarı da 27 milyar TL’ye çıktı.

Sektör temsilcileri, Aralık ayına girerken müteahhitlerin 18-19 milyar lira düzeyinde alacağı bulunduğunu kaydederek “Karayolları, bir hafta arayla ödeme yaptı. Önce, 1.3 milyar TL, ardından da yıl tamamlanmadan 4.5 milyar TL düzeyinde bir ödeme söz konusu oldu” dedi.