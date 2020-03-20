TOSUN PAŞA

Yönetmen: Kartal Tibet



Tellioğulları ile Seferoğulları'nın 'Yeşil Vadi' için mücadelesi kadar çok az şey bizi bu kadar çok güldürmüştür herhalde. Kemal Sunal ile Şener Şen'in karşılıklı dörtürdüğü her izlendiğinde yeni bir komik anın keşfedildiği hiç eskimeyen zamansız bir klasik.