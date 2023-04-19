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Karaya ulaşan Karadeniz gazının ilk alevleri havadan görüntülendi

Karadeniz gazı, Zonguldak'taki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde test edilmeye başlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntülerini paylaştı

Giriş: 19.04.2023 - 05:12 | Güncelleme: ABONE OL
Karadeniz gazının ilk alevleri havadan görüntülendi
Karadeniz gazının ilk alevleri havadan görüntülendi
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DHA

Zonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşıldı.

DHA'nın haberine göre, alevler havadan görüntülerinken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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