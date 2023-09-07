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        Haberler Ekonomi Para Kanada Merkez Bankası faizi sabit bıraktı - Para Haberleri

        Kanada Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        Kanada Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te sabit bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 07:34 Güncelleme: 07.09.2023 - 07:34
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        Kanada Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
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        Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın parasal sıkılaştırma politikasını sürdürdüğü bildirildi.

        Açıklamada, politika faizi olarak baz alınan gecelik faiz oranının yüzde 5'te sabit tutulduğu kaydedildi.

        Ekonominin fiyat baskısını hafifletmek için gerekli olan daha zayıf bir büyüme dönemine girdiğine işaret edilen açıklamada, büyümenin yılın ikinci çeyreğinde keskin bir şekilde yavaşladığı ve yüzde 0,2 daraldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, bu yavaşlamanın, tüketim büyümesindeki belirgin zayıflamayı ve konut faaliyetlerindeki düşüşün yanı sıra ülkenin birçok bölgesindeki orman yangınlarının etkisini yansıttığı aktarıldı.

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        Hane halkı kredi büyümesinin yüksek faiz oranlarının etkisiyle yavaşladığı vurgulanan açıklamada, nihai yurt içi talebin ise hükümet harcamaları ve iş yatırımlarındaki artışın desteğiyle ikinci çeyrekte arttığı belirtildi.

        Açıklamada, ülkede iş gücü piyasasındaki sıkılığın giderek azalmaya devam ettiği ancak ücret artışının yüzde 4-5 civarında kaldığı kaydedildi.

        'ARTIRMAYA HAZIRIZ'

        Son tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin enflasyonist baskıların geniş tabanlı olmaya devam ettiğini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, benzin fiyatlarında son dönemde yaşanan artışla birlikte TÜFE'nin yakın vadede daha yüksek olması ve ardından tekrar gevşemesinin beklendiği ifade edildi.

        Açıklamada, yüksek enflasyon ne kadar uzun süre devam ederse, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelme riskinin de o kadar artacağına ve fiyat istikrarının yeniden sağlanmasının daha zor hale geleceğine dikkat çekildi.

        Ekonomideki aşırı talebin azaldığına dair son kanıtların ve para politikasının gecikmeli etkileri göz önüne alındığında, politika faiz oranının sabit tutulmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, bankanın altta yatan enflasyonist baskıların devam etmesinden endişe duyduğu ve ihtiyaç duyulması halinde politika faiz oranını daha da artırmaya hazır olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, çekirdek enflasyonun dinamiklerinin ve TÜFE görünümünün değerlendirilmeye devam edileceği belirtilerek, fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusundaki kararlılığın sürdürüldüğünün altı çizildi.

        Ülkede enflasyon geçen yıl yüzde 8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, merkez bankası enflasyonu hedefe geri döndürmek için Mart 2022'den bu yana 10 kez faiz artışına gitmişti.

        Temmuz ayındaki toplantısında 25 baz puanlık artış gerçekleştiren banka, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.

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