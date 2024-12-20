'Her Şeyin Teorisi' (2014) filminde ünlü fizikçi Stephen Hawking'i canlandırmasıyla büyük beğeni toplayan ve ardından 'Danimarkalı Kız' (2015) filmindeki trans sanatçı 'Lili Elbe' rolüyle kendine hayran bırakan Eddie Redmayne, her iki filmdeki performansıyla da Oscar'a aday gösterildi. 'Her Şeyin Teorisi' ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Redmayne, 2016'da 'Fantastik Canavarlar' film serisinde 'Newt Scamander' olarak rol aldı.