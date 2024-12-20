Kamera arkası fotoğraflarında Eddie Redmayne'i tanımak imkansız
Oscar'lı oyuncu Eddie Redmayne'in başrolde yer aldığı diziden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Redmayne'i protez makyajıyla tanımak mümkün değil
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Eddie Redmayne'in kamera arkası görüntüleri, makyajla bambaşka birine dönüştüğünü gözler önüne serdi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda 42 yaşındaki İngiliz oyuncuyu tanımak neredeyse imkânsızdı.
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Redmayne'in başrolde yer aldığı ve ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan 'The Day Of The Jackal' adlı dizi, baş karakter olan acımasız suikastçı 'Çakal'ın, en yüksek ücret karşılığında suikastlar düzenleyerek geçimini sağlamasını konu alıyor. 'Çakal', dizide çeşitli kılıklara giriyor ve takma adlar kullanıyor.
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Makyaj koltuğunda çekilen bir fotoğrafta, Oscar'lı oyuncunun saatlerce yüz protezi yaptırdıktan sonra her zamanki görünümünden çok uzak görünümü dikkat çekti. Hollywood yıldızı onlarca yıl yaşlandırılarak bambaşka biri oldu.
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Frederick Forsyth'in 1971 tarihli aynı adlı kitabına dayanan, kısmen gerçek hikayenin temel alındığı dizide Çakal'ın İspanyol eşi rolünde 'La Casa De Papel' dizisiyle tanınan 35 yaşındaki Ursula Corbero yer alıyor.
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Dizide MI6 ajanı ve silah uzmanı 'Bianca Pullman'ı 37 yaşındaki İngiliz oyuncu Lashana Lynch canlandırıyor.
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'Her Şeyin Teorisi' (2014) filminde ünlü fizikçi Stephen Hawking'i canlandırmasıyla büyük beğeni toplayan ve ardından 'Danimarkalı Kız' (2015) filmindeki trans sanatçı 'Lili Elbe' rolüyle kendine hayran bırakan Eddie Redmayne, her iki filmdeki performansıyla da Oscar'a aday gösterildi. 'Her Şeyin Teorisi' ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Redmayne, 2016'da 'Fantastik Canavarlar' film serisinde 'Newt Scamander' olarak rol aldı.
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