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        Haberler Borsa Kale Seramik'ten 2.7 milyar liralık halka arz - Borsa Haberleri

        Kale Seramik'ten 2.7 milyar liralık halka arz

        Ak Yatırım, Kale Seramik'in halka arzına 3.3 kat talep geldiğini bildirdi. Halka arzın toplam büyüklüğü 2.7 milyar TL oldu

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        Giriş: 24.07.2023 - 12:32
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        Kale Seramik halka arzına 3.3 kat talep geldi
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        Ak Yatırım Kale Seramik halka arzının sonuçlarını açıkladı. Buna göre halka arzda pay başına fiyat 25,00 TL olarak belirlendi ve halka arz edilen 109.390.465 adet payın tamamı satıldı.

        Halka arz boyutu 2.734.761.625 TL ve halka açıklık oranı %21,25 olarak gerçekleşti.

        Ak Yatırım'ın açıklaması şöyle devam etti:

        "Halka arzda, toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır.

        Halka arzda,

        - Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,6 katı,

        - Kale Grubu Çalışanları’na tahsis edilen payların 1,7 katı ve

        - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 6,3 katı talep toplanmıştır. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,3 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 1.917.446 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 1.919.116 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

        Halka arz sonucunda, halka arzın,

        - %79,00’ına denk gelen 86.418.467 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,

        - %1,00’ına denk gelen 1.093.905 adet pay Kale Grubu Çalışanları’na ve

        - %20,00’ına denk gelen 21.878.093 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır."

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