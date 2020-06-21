HABERTURK.COM

Global teknoloji kuruluşu Epson, ‘Dry Fiber’ (Kuru Elyaf) teknolojisini kullanarak koruyucu yüz maskesi üretmeye başladı. Epson, maskeleri ofisteki kağıtları geri dönüşümle yeniden kullanılabilir hale getiren PaperLab ürünüyle üretmeyi başardı.

Japonya’da bulunan fabrikasında yürüttüğü çalışmayla atık kâğıt yerine elyaf malzemeler kullanan Epson, maskelerle çalışanlarını Covid-19 salgınına karşı korumayı hedefliyor. Üretilen 100 bin cerrahi maske, Epson’un üretim hatlarında çalışanları tarafından kullanılıyor.

NASIL ÜRETİYOR?

Epson’un ‘Dry Fiber’ teknolojisi, kullanılan kağıtları yeni kullanılabilir kağıtlara dönüştürürken üç aşamadan geçiriyor: Defibrasyon (lifleri ayrıştırma süreci),tekrar birleştirme süreci ve kâğıda dönüştürme süreci. Bu kuru işleme süreci, küçük bir döngüde kâğıt üretmeyi mümkün kılıyor.

Bu teknoloji, sistemin içinde belirli bir nem seviyesini sağlamak ve liflere ayrıştırılmış kağıtları tekrar bir araya getirmek için az miktarda su kullanıyor. Ofisler için kompakt bir kağıt geri dönüşüm sistemi gibi çalışan sistem, toplama, imha, lojistik ve güvenlik süreçlerinde kolaylık sağlıyor.

1 BARDAK SU TÜKETİYOR

‘Dry Fiber’ teknolojisi neredeyse su kullanmadan kağıt üretiyor. Genellikle tek bir A4 sayfa kağıdını üretmek için yaklaşık bir bardak su kullanıyor. Bu yüzden suyun değerli bir global kaynak olduğu dikkate alınarak üretim süreci kuru bir proses olarak tasarlanmış.