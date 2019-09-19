19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın köklü kuruluşlarından Kafkas'ta konkordato süreci sona erdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ'nin yüzde 50 hissedarı olan müvekkillerimiz Tatveren Ailesi adına; Kafkas markasının gerek Bursa'mız için taşıdığı önem, gerekse ülkemiz için önemli bir marka oluşu da göz önünde bulundurularak konkordato süreci ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği doğmuştur" açıklaması yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ'nin diğer ortağı ( İnci İnhal ) tarafından, şirket hakkında tüm şirket ortaklarının görüş ve onayları alınmaksızın, yönetim kurulu kararı olmaksızın ve hatta ortakların haberleri dahi olmadan, kendi talebi ile ve hissedarı olduğu şirketteki şahsi bir alacak talebine dayanarak; gerek şahsı gerekse de aile şirketi olan Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ ile ilgili hukukumuzda emsaline henüz rastlanılmamış adi konkordato talebinde bulunulmuş olduğunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.
Mahkemece verilen geçici mühlet ve geçici konkordato komiseri atanması kararlarına karşı müvekkillerimiz adına pay sahipleri Tatveren Ailesi vekilleri olarak itirazlarımız sunulmuş ve geçici mühlet ve konkordato komiseri atanması kararlarının kaldırılması talep edilmiştir.
'90 YILLIK AİLE ŞİRKETİ'
Mahkemece 17.09.2019 tarihinde yapılan duruşmada taleplerimiz kabul edilmiş ve konkordato geçici mühlet kararı da kaldırılmıştır. Böylece müvekkillerimizin 90 yıllık aile şirketi konkordato sürecinden çok kısa bir zamanda müvekkillerimizin haklı itirazları sonucu çıkmış olup; bundan böyle de şirket faaliyetleri hiçbir aksama olmadan sürdürülecektir. Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. AŞ'nin konkordato sürecinin 17.09.2019 tarihi itibari ile son bulduğuna ilişkin tüm kamuoyunu müvekkillerimiz Tatveren Ailesi adına bilgilendirmekteyiz" ifadelerine yer verildi.
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