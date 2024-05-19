Zayne bebek ailesinden çok farklı bir şekilde dünyaya geldi ve onu görenler bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Siyahi anne babanın çocuğu olan Zayne, beyaz ve turuncu saçlı! Albino ile mücadele eden Zayne'in ailesinin onun için yaptıkaları ise iç ısıtan cinsten. İşte detaylar...