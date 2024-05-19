Eşsiz bir aile hikayesi: Turuncu albino bebek annesi, oğlu için neler yaptığını anlattı!
Vivienne ve eşi 9 aylık bebek bekleme sürecinin sonunda bir sürprizle karşılaştı. Siyahi çiftin albino ve turuncu saçlı bir bebekleri oldu. Anne, sosyal medya hesabından oğlu hakkında yaptığı fedakarlıkları anlattı. İşte detaylar!
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Zayne bebek ailesinden çok farklı bir şekilde dünyaya geldi ve onu görenler bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Siyahi anne babanın çocuğu olan Zayne, beyaz ve turuncu saçlı! Albino ile mücadele eden Zayne'in ailesinin onun için yaptıkaları ise iç ısıtan cinsten. İşte detaylar...
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AİLE ÇOK ŞAŞIRDI
2023 baharında Vivienne Temitope Hassan'ın hayatı, oğlu Zayne'i dünyaya getirdiğinde tamamen değişti. 24 yaşında siyahi bir anne olan Vivienne, Zayne'in beyaz tenli ve sarı saçlı olduğunu gördüğünde çok şaşırdı. Oğlunun görünümü her iki ebeveynle de büyük tezat oluşturuyordu.
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AİLEDE BU HASTALIK YOKTU
Vivienne, albinizmin ışığa duyarlılığa neden olabileceğinden, Zayne'in sağlığı ve görme yeteneği hakkında endişelendi. Ailede albinizm geçmişi olmamasına rağmen Zayne'in tanısı, ailenin bu durum hakkında daha fazla bilgi edinmesi ve ebeveynlik tarzını onun benzersiz ihtiyaçlarına göre şekillendirmesine neden oldu.
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BEKLENMEDİK SÜRPRİZ VE SARSILMAZ SEVGİ
Vivienne, ebelerin Zayne'i kendisine verdikleri anı şok ve mutluluk ile karşıladığından bahsediyor. İlk şaşkınlığa rağmen Vivienne ve Ezekiel oğullarını koşulsuz sevgiyle kucakladılar. Üç aylıkken Zayne'in saçları değişmeye başladı ve sonunda canlı bir turuncu tonuna dönüştü.
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NORMLARA KARŞI GELDİ
Vivienne daha sonra Zayne'in kendisini farklı hissetmemesini sağlamaya karar verdi. Bazen farklılıkları kabul etmekte zorlanan bir toplumda, kendi saçını Zayne'inkine uyacak şekilde boyamak gibi olağanüstü bir adım attı; bu, geleneksel normları aşan bir anne sevgisinin gözle görülür bir simgesiydi.
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ZORLUKLARI BERABER AŞTILAR
Albinizm sıklıkla fotofobiye neden olur ve ışığa maruz kalmayı potansiyel olarak rahatsız edici bir deneyim haline getirir. Dikkatli ve şefkatli bir anne olan Vivienne, Zayne'in güneşli dünyada refahını sağlamak için proaktif önlemler aldı.
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Annesi ve babası mutlaka onu dışarı çıkarmadan önce güneş kremi ile önlem alıyor. Zayn, mevsim fark etmeksizin dışarı çıkarken şapka takıyor ve ailesi bu konuda oldukça hassas davranıyor.
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GÖRÜŞÜNÜ DE ETKİLİYOR
Zayne'in albinizmi görme yetisini de etkiliyor. Vivienne, oğlunun insanları uzaktan görme konusunda zorluklarla karşılaştığını paylaştı. Büyüdükçe Zayne'in görüşünü kaybetmemesi için dikkatli bir şekilde izleyeceklerini de ekledi.
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MERAKLI BAKIŞLAR YÜZÜNDEN ZORLUK YAŞIYORLAR
Vivienne ayrıca meraklı bakışları üzerine çeken bir aile olarak karşılaştıkları zorlukları da içtenlikle dile getirdi. Ancak olumsuzluktan etkilenmemek konusundaki kararlılığını koruyarak Zayne'in etrafındakilere getirdiği neşeye odaklandı.
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DESTEKLEYİCİ BİR TOPLUM OLUŞTURMAK İSTİYORLAR
Zayne'in yolculuğunu belgelemek ve albinizm konusundaki farkındalığı yaymak için Vivienne, bebeğin şu anda 260.000'den fazla takipçiye sahip olduğu sosyal medyaya başvurdu. Ancak bu platformun zorlukları da yok değil.
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Vivienne, ailelerini eleştiren ve hatta Ezekiel'i Zayne'in babası olmamakla suçlayan çevrimiçi trollerle karşı karşıya olduğunu itiraf ediyor. İncitici yorumlara rağmen Vivienne direnmeyi sürdürüyor, oğlunun farklılığını kabul edecek bir çevre geliştirmek için çabalıyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: YouTube, Instagram