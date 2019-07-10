Faaliyetlerine 1930 yılında başlayan Bursa'nın köklü firması Kafkas konkordato talep etti, şirkete üç aylık süre verildi. Basın İlan Kurumu'nun Resmi İlan Portalında 27.06.2019 tarihinde yayınlanan konkordato geçici mühlet kararı ve itiraz hakkının ilanen tebliğine göre Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin konu ile ilgili kararında, “Davacılar İnci İnhal, Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir” denildi.

Kararda şöyle denildi:

T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/476 Esas Davacılar İNCİ İNHAL , KAFKAS PASTA ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:13027),tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir.Bu kapsamda; Davacı borçluya iş bu tensip tutanağının davacıya tebliği tarihinden başlamak üzere üç aylık geçici mühlet verilmiştir. Davacı-borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır. Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez. Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak SMMM ŞÜKRÜ ÇALIŞKAN atanmıştır. Davacı şirketten alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir. Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir. İlan olunur.

3. KUŞAK ÇEKİŞMESİ NEDENİYLE KAYYUM ATANDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Öte yandan Bursa basınına göre aile içindeki bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle Kafkas grubuna geçtiğimiz günlerde kayyum atandığı ileri sürüldü. Şirketin şu anda ortakları kuzenler Ali Tatveren ve İnci İnhal. Ali Tatveren'in şirketin satılmasını isteği, İnci İnhal'in ise karşı çıktığı iddiaları yerel basında daha önce de yer almıştı.

YÖNETİM KURULU TOPLANTIDA

Kafkas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, yönetim kurulunun toplantıda olduğu öğrenildi.

1930 YILINDA KURULDU

Kafkas'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin temelleri Yugoslavya Manastır doğumlu Ali Şakir Tatveren tarafından 1930 yılında atıldı. Ali Şakir Tatveren, aile mesleği olan şekerleme ve pastacılık deneyimini önce Kars Sarıkamış ve Kafkasya'da sürdürdü. 1930 yılında Kafkas Kolektif Şirketi'ni kurdu ve ilk dükkanını Bursa’da Atatürk Caddesi'nde açtı.

Ali Şakir Tatveren’in 1957 yılında vefatı üzerine şirket yönetimine eşi Nedret Tatveren ve çocukları Alparslan, Atilla ve Yüksel Tatveren geçti. Şirketin şu andaki ortakları kuzenler Ali Tatveren ve İnci İnhal.

1995 YILINDA A.Ş.'YE DÖNÜŞTÜ

1970'lere doğru teknolojik altyapısını yenileyen Kafkas, 1980'li yıllarda kestane şekeri çeşitliliğini arttırdı ve Bursa dışına bayilik verdi. Kafkas’ın şirket yapısı, 1995 yılında A.Ş.'ne dönüştürüldü.

İKİ ÜRETİM TESİSİ BULUNUYOR

Bursa’da iki üretim tesisi bulunan şirket 6 bin 500 metrekare kapalı, 12 bin 500 metrekare açık alana sahip tesislerinde kestane şekeri üretiyor. 2 bin 500 metrekare alana kurulu tesiste ise pasta ve unlu mamul imal ediyor.