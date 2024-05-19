Oyuncu; "İçinde bulunmaktan en keyif aldığım projelerden biri oldu. Evimde nasıl rahatsam orada da o derece huzurlu ve bol kahkahalı zamanlar geçirdim. 'En Son babalar Duyar'ın yeri benim için her zaman ayrıdır. Sebebiyse tipik Türk ailesini bizlere taşıyan bir dizi olması. O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş diye düşünmeden edemiyor insan" diye konuştu.