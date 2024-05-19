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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a geçmiş olsun mesajı: Türkiye, İran'a destek için harekete geçti! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kazanın ardından "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, helikopterin kazaya uğramasına ilişkin "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." açıklamasında bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada "İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurumdan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
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        Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum." dedi.

        MSB: Akıncı İHA ve Cougar bölgede
        MSB: Akıncı İHA ve Cougar bölgede

        MSB, İRAN İÇİN COUGAR TİPİ HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRDİ

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'ın talebi üzerine arama- kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin görevlendirildiği açıklamasında bulundu.

        MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama- kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        32 DAĞCI VE 6 ARAÇ YOLA ÇIKTI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini belirterek, "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.

        İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

        Fotoğraf: AA

        TÜRKİYE'DEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

        Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." açıklamasında bulundu.

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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

        İran - Azerbaycan sınırında Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı. Reisi, 22 Aralık 2023 tarihinde İran'ın Gülistan Eyaleti'ndeki Chaili barajı inşaatını havadan incelemişti. (Arşiv) ( İran Cumhurbaşkanlığı/Handout - Anadolu Ajansı )

        Açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarının temenni edildiği aktarılarak, kardeş İran halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

        Açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Fotoğraf: AA

        Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

        Fotoğraf: AA

        İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

        Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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