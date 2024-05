'Tur Rehberi'ni sette anlattılar

BKM’nin senaryosunda Cem Gelinoğlu'nun imzasının bulunduğu yeni filmi ‘Tur Rehberi’nin çekimleri Antalya’da tamamlandı.

Hakan Algül'ün yönettiği filmin kadrosunda Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Engin Türkoğlu, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Melisa Duru Ünal, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu yer alıyor.

Beyazperdeye; ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkan 'Ercüment’in komedi ve adrenalin dolu hikâyesinin yansıtılacağı komedi türündeki 'Tur Rehberi'nin izleyicilere ‘Umut dolu bir yere varma’ hissi vermesi amaçlandı.

KENDİMİZİ HEP GÜVENDE HİSSTTİK"

Meral Çetinkaya - Cem Gelinoğlu, Macit Koper - Alp Öyken

• ‘Tur Rehberi’ senaryosunu yazıp başrolünde olduğun beşinci film. Kariyerini gözden geçirirsen, ‘Ali Kundilli’den bugüne kadar geçen zamanda kendini nasıl değerlendirirsin?

Cem Gelinoğlu... Çok şey değişti... Orada başka bir amatör ruh vardı. Hem sinemacılığı hem hikâyeciliği öğrene öğrene yıllar geçti. Artık izleyicilere neyi anlatmanın kayda değer olduğunu daha iyi bildiğimi düşünüyorum. Ve daha derdi olan işler yazmaya çalışıyoruz. Bu filmin bizim nazarımızda olayı da buydu. Bu film komedi filmi olmasının yanında aslında bir his filmi. Elbette ön planda komedisi var ama bir his filmi... O konuda Hakan ağabeyin en iyi yaptığı işlerden biri bu. Her yönetmen her zaman kurgular, şovlar yapabilir ama his vermek çok önemlidir. Biz de Hakan ağabeyle o konuda kendimizi hep güvende hissettik.