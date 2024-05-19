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Beşiktaş, dün Hatayspor'la evinde 2-2 berabere kalırken ikinci başkan Hüseyin Yücel'in Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalara geceye damga vurdu. Yücel, Jose Mourinho ile görüştüklerini ve olumlu dönüş aldıklarını açıklarken bu gelişme taraftarları da heyecanlandırdı.

ARAT VE YÜCEL, BOĞAZ'DA MASAYA OTURDU Siyah-beyazlıların yaptığı görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve 2 yöneticinin, İstanbul Boğazı'nda bir otelde reklam çekimi için Türkiye'ye gelen Jose Mourinho ile bir araya geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Portekizli hocaya Beşiktaş'ı çalıştırma teklifini sunarken öneriye olumlu yaklaşan Mourinho, kendi taleplerini de siyah-beyazlılara iletti. REKLAM

TAKIMLA İLGİLİ BİLGİLER İLETİLDİ Görüşmede Beşiktaşlı yöneticiler, Mourinho'ya takımla ilgili bilgileri ve görüntüleri de verdiler. Olumlu bir havada geçen görüşmenin ardından taraflar telefonla da birkaç kez iletişim kurdu. Beşiktaş'ın maçlarını izleyen Mourinho ile ikinci büyük görüşme ise Türkiye Kupası finalinin ardından yapılacak ve yeni teknik direktör konusu netlik kazanacak. Beşiktaş, Mourinho'nun maliyetini ise sponsor desteğiyle karşılamayı planlıyor.

SON OLARAK ROMA'DAYDI Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho son olarak Roma'da görev almıştı. İtalyan ekibiyle ilk sezonunda Konferans Ligi'ni kazanan Mou, ertesi sezon ise Avrupa Ligi finali oynatsa da Sevilla'ya penaltılarla kaybetti. Mourinho kariyerinde Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid, Man.United, Tottenham ve Roma'da görev yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun kariyerinde kazandığı kupalar: 2 Şampiyonlar Ligi 1 UEFA Kupası 1 Avrupa Ligi 1 Konferans Ligi 3 Premier League 2 Serie A 1 La Liga 2 Portekiz Ligi 1 FA Kupası 1 İspanya Kupası 1 İtalya Kupası 4 İngiltere Lig Kupası 1 İspanya Süper Kupası 1 İtalya Süper Kupası 2 İngiltere Süper Kupası 1 Portekiz Kupası 1 Portekiz Süper Kupası