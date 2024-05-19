Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ikisi emniyet müdürü, biri komiser 7 kişi tutuklandı

        Son dakika haberi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı

        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ikisi emniyet müdürü, biri komiser 7 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 20:14 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşma", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Fotoğraf: DHA

        REKLAM

        Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

        Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 zanlı, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

        Soruşturmada gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi'nin düşen helikopteri bulundu
        Reisi'nin düşen helikopteri bulundu
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Derbi öncesi gerginlik!
        Derbi öncesi gerginlik!
        Galatasaray'dan derbi koreografisi
        Galatasaray'dan derbi koreografisi
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Habertürk Anasayfa