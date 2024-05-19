Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
Dolandırıcılar, buldukları yeni yöntemlerle yüzlerce kişiyi ağlarına düşürüp kazanç sağlamaya devam ediyor. Bunun son örneği de Adana'da yaşandı. Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere müstehcen fotoğraflar gönderip, sonrasında bunların reşit olmayan kızlarına ait olduğunu söyleyerek tehdit ettikleri 32 kişiyi yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılık şebesi, emniyetin operayonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 ayrı şebekeye yönelik çalışma başlattı.
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Şebekelerden birinin kadın üyelerinin, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle sohbet edip, bir süre sonra konuyu cinselliğe getirdiği ve çıplak fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.
Daha sonra şebeke üyelerinden bir kişinin, fotoğraftaki kızın babası olduğunu iddia ederek, "Kızım reşit değil, sana cinsel istismar nedeniyle dava açacağım" diyerek tehdit ettiği saptandı.
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Ardından kendini ailenin avukatı olarak tanıtan başka bir şebeke üyesinin ise "Yanlışa düştüğünüze inanıyoruz ancak dava ve mağdur kızın psikolojik destek masrafları var. Bunları gönderirseniz, dava açmayacağız" diyerek, çeşitli miktarlarda para aldığı belirtildi.
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1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRDILAR
Şebekenin bu yöntemle 32 kişiyi yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.
Polis, diğer şebekenin ise elektronik ürün satma vaadiyle telefon üzerinden irtibata geçtiği 15 kişiden 1 milyon 500 bin lira alıp, ürünleri göndermediğini belirledi.
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18 TUTUKLAMA
Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli İstanbul, Mersin ve Bilecik’te belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 35 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartı, 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.