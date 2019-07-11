Gıda sektörünün ünlü kestane şekeri markası Bursalı Kafkas'ın konkordato talebinin ardından aile içi anlaşmazlık çıktı. Kafkas'tan bugün yapılan açıklamada şirkete geçici süre ile konkordato komiserinin atanmasının tamamen şirket ortakları arasındaki sorunların çözülememesinden kaynaklandığı kaydedildi. Açıklamada şirketin devlete olan SGK ve vergi borcu olmadığı, 3. şahıslara olan borçları dahil olmak üzere ödemelerine devam ettiği kaydedildi.



Kafkas Pasta ve Şekerleme San. ve Tic. A. Ş.'den yapılan açıklama şöyle denildi:

"09.07.2019 tarihinde Sosyal Medyada ve haber sitelerinde yayınlanan Konkordato haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Şirketimize geçici süre ile konkordato komiserinin atanması tamamen şirket ortaklarımız arasındaki sorunların çözülememesinden kaynaklanmaktadır.

Bu süreçte şirketimizin Devlete olan SGK ve Vergi borcu yoktur, 3.Şahıslara olan borçlarımız da dahil olmak üzere ödemelerimize devam ediyor ve düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz.

90 yıldır süregelen faaliyetlerimizi hiçbir aksama olmadan aynı kalite ve anlayış ile sürdürmeye devam edeceğiz.

Kafkas’ı sektör lideri yapan hemşerilerimizin asılsız haberlere itibar etmeyeceğinden ve desteklerini sürdüreceğinden eminiz."