Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisi öncesi koreografi
Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesinde RAMS Park'ta tribünlerde koreografi yaparken ezeli rakiplerine göndermede bulundu
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Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.
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Mücadele öncesinde de Galatasaraylı taraftarlar, “Yaz Tahtaya Bir Daha”, “Mayıslar Bizimdir” ve “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” şeklinde koreografiler açtı.
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Aynı zamanda Rams Park’ta Hababam Sınıfı’nın müziği ve Barış Manço’nun Yaz Dostum şarkısı çalındı.
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İşte RAMS Park tribünlerinden derbi öncesi kadrajlara yansıyanlar...
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