Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1 (MAÇ SONUCU)

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 'tamam mı, devam mı' maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup edip şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Kanarya, 21. dakikada Djiku'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi mücadele ederken, Fenerbahçe'ye üç puanı getiren gol 71. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi.

G.SARAY'A 1 PUAN YETİYOR!

Fenerbahçe'ye mağlup olan ve 99 puanda kalan Galatasaray, derbide şampiyon olma fırsatını kaçırdı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Konyaspor deplasmanından en az 1 puanla dönmesi halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

REKLAM F.BAHÇE'NİN TEK UMUDU KONYA GALİBİYETİ! Puanını 96'ya çıkararak şampiyonluk umudunu son maça taşıyan Fenerbahçe ise şampiyonluk için Kadıköy'de İstanbulspor'u yenip, Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesini bekleyecek. DJIKU KIRMIZI KART GÖRDÜ Derbide Fenerbahçeli Aleksander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ganalı savunma oyuncusu, ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle görmüştü. ZIYECH CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Galatasaray'da Hakim Ziyech, 59. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ MAÇTAN DAKİKALAR 18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred'in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı. 21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı. 35. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı. 63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira, savunmanın arkasına sarkan Mertens'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşu zayıf kalınca meşin yuvarlağı Livakovic kontrol etti. 71. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski kale sahası içine ortaladı. Muslera'nın boşa çıktığı top arka direkteki Köhn'e çarptı. Meşin yuvarlak boş durumdaki Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

90+6. dakikada Szymanski'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan King, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Torreira son anda araya girerek tehlikeyi önledi.