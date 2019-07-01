ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan küresel bankacılık ve Asya Pasifik bölgesi direktörü Jing Ulrich, ABD ve Çin arasındaki geçici ateşkesin piyasalarda bir süre daha iyimserliğin izlenmesine neden olacağını söyledi.

CNBC´ye yaptığı açıklamada Ulrich, ABD ve Çin´in mevcut ticari gerilimleri artırmamaya yönelik ateşkes kararıyla, piyasalarda birkaç ay daha olumlu görünüm izlenebileceğini belirtti. Ulrich, "Şu an gördüğüm kadarıyla piyasalarda geçen hafta sonuna göre iyimser ve yüksek tempolu bir yön izleniyor. Bu olumlu görünümün birkaç ay daha devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Hafta sonu görülen gelişmelerin küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı bir belirsizliği geçici olarak ortadan kaldırdığını vurgulayan Ulrich, söz konusu gelişmenin yatırımcıları, şirket gelirleri ve Çin ekonomisindeki reformlar gibi hisse senetlerinin performansını etkileyen diğer faktörlere yönelteceğine dikkat çekti.

Ulrich, yatırımcılardaki havanın merkez bankalarının para politikalarını hafifletme kararlarıyla destekleneceğini belirtti ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankalarından gelecek faiz indirimi kararının ticaret savaşının yol açtığı "olumsuz eğilimleri tersine çevirebileceğini" söyledi.

Buna rağmen Ulrich, ABD ve Çin´in henüz bir ticaret anlaşmasına varamadığını hatırlattı. Ulrich, yatırımcıların olumlu havaya rağmen iki ülke arasındaki görüşmeleri izlemeleri gerektiğini vurguladı ve ekledi:

"Yatırımcıların gelirlerinde artış olan sektörlere yönelmesi gerekiyor. Günün sonunda hisse senetleri gelirlerdeki artışla ivme kazanıyor. Makro ekonomi oldukça önemli fakat kurumsal ilkeler daha da önemli."