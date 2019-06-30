ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülke arasında ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda uzlaştı. Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde iki lider 1 saatten fazla süren bir görüşme yaptı.

Trump ve Xi'nin, ABD ve Çin'i ortaklaşa geliştirme konusunda hemfikir olduğuna işaret edilirken, ayrıca iki lider ABD ve Çin arasında ekonomik ve ticari istişarelerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yeniden başlatılması konusunda anlaştı. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Trump "Xi ile görüşmemiz beklenenden iyi geçti. Çin ile ilişkilere kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bunun yanında Başkan Trump, ABD'li şirketlerin Huawei'ye ürün satmasına müsaade edeceklerini ancak firmayı 'kara listeden' çıkarmaya henüz hazır olmadığını ifade etti. Huawei konusunda Çin'e bir nevi zeytin dalı uzatan ABD, bu ülkeden ithal edilen mallara ek gümrük vergisi uygulamaya ise görüşmeler esnasında devam edecek.

ABD'nin, Çin'e yönelik yeni ek tarifeler uygulamayacağının altı çizilen haberde, iki ülkenin ekonomi ve ticaret müzakere ekiplerinin belirli konular üzerinde çalışacağı ifade edildi. G-20 Zirvesi marjında Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşen Trump, 2017 yılında Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti "hayatının en sıra dışı seyahatlerinden biri" olarak tanımlamıştı.

Trump, "ABD-Çin iş birliği ayrılıktan iyidir, diyalog zıtlaşmadan iyidir. Aslında (anlaşmaya) çok yakındık fakat bir şeyler oldu ve o süreç biraz koptu, şu anda biraz daha yaklaşıyoruz" diye konuşmuştu. ABD'nin Çin ile gerçekçi bir ticari anlaşma yapmaya açık olduğunu vurgulayan Trump, "Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur. Buna tamamen açığız ve siz de buna tamamen açıksınız. Sanıyorum artık gerçekten muazzam olacak bir şeyler yapmaya devam edebiliriz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Xi ise ABD ile Çin arasındaki tarihi ilişkilerin zaman içinde nasıl gelişip bugünkü seviyesine ulaştığını anlattığı konuşmasında iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun daha da artmasını umduğunu dile getirmişti.