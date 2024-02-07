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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Japon şirketlerden rekor kâr! - İş-Yaşam Haberleri

        Japon şirketlerden rekor kâr!

        Japonya'da en büyük üç finans şirketinin Nisan-Aralık 2023 dönemi net kârının şimdiye kadarki en yüksek dönemsel kâra ulaştığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 08:32 Güncelleme: 07.02.2024 - 08:32
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        Japon şirketlerden rekor kâr!
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        Japon devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui FG ve Mizuho Financial firmaları Nisan-Aralık 2023 net kârlarını duyurdu.

        Buna göre Mitsubishi UFJ, 9 aylık dönemde net kârını önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 280 artışla 1,29 trilyon yen (8,7 milyar dolar) çıkardı.

        Sumitomo Mitsui FG yüzde 3,5 artışla 793 milyar yene (5,3 milyar dolar), Mizuho Financial yüzde 18 artışla 642 milyar yene (4,3 milyar dolar) yükseltti.

        Ülkenin en büyük üç finans şirketinin her birinin, bir mali yılın nisan-aralık dönemi net kârlarını şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştırdığı aktarıldı.

        Japon firmalar, 9 aylık periyot kapsamlı artan kredi taleplerinin, rekor seviyeye erişen dönemsel net kârlara yönelik olumlu etki ettiğini bildirdi.

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